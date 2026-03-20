Результаты матчей КХЛ на 20 марта 2026 года

Сегодня, 20 марта, завершился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего состоялись восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

«Салават Юлаев» – ХК «Сочи» — 2:1;

«Сибирь» – «Барыс» — 2:1 Б;

«Трактор» – «Адмирал» — 1:0;

«Динамо» Мн – «Автомобилист» — 8:2;

«Спартак» – «Нефтехимик» — 2:3 Б;

«Локомотив» – «Металлург» Мг — 4:1;

«Динамо» М – «Ак Барс» — 5:7;

СКА – «Шанхайские Драконы» — 5:1.

Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».