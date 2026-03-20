Результаты матчей МХЛ на 20 марта 2026 года

Сегодня, 20 марта, состоялись три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч МХЛ на 20 марта 2026 года:

МХК «Динамо» М – «Академия Михайлова» — 6:2;

МХК «Спартак MAX» – «АКМ-Юниор» — 5:6 ОТ;

МХК «Динамо» СПб – «СКА-1946» — 4:3 Б.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» со 103 очками после 59 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 84 очка после 57 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.