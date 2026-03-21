Ice Girls чистили лёд, Рубцова тянули за свитер. Яркие фото победы над «Спартаком»

20 марта в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Нефтехимик» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 3:2 Б в пользу гостей.

На 23-й минуте нападающий «Нефтехимика» Герман Точилкин забил первый гол. На 24-й минуте форвард «Спартака» Герман Рубцов сравнял счёт. На 35-й минуте Рубцов вывел красно-белых вперёд, оформив дубль. На 36-й минуте нападающий нижнекамцев Григорий Селезнёв восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались гости.