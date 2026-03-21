Гол Никишина в овертайме принёс «Каролине» победу над «Торонто»
В ночь с 20 на 21 марта мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Каролина Харрикейнз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Джошуа (Гру, Маччелли) – 11:48 1:1 Стаал (Джарвис, Ахо) – 25:57 (pp) 1:2 Робинсон – 32:35 2:2 Таварес (Йернкрок, Маккейб) – 33:47 2:3 Миллер – 37:40 (sh) 3:3 Нюландер (Маччелли) – 53:50 3:4 Никишин (Джарвис, Ахо) – 60:41
Автором победной шайбы «Каролины» на первой минуте овертайма стал российский защитник Александр Никишин. Его одноклубник нападающий Андрей Свечников результативными действиями не отметился.
В составе «Мэйпл Лифс» отличились Дакота Джошуа, Джон Таварес и Вильям Нюландер. За «Харрикейнз» забивали Джордан Стаал, Эрик Робинсон и К'Андре Миллер в меньшинстве.
