Гол Никишина в овертайме принёс «Каролине» победу над «Торонто»

В ночь с 20 на 21 марта мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Каролина Харрикейнз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.

Автором победной шайбы «Каролины» на первой минуте овертайма стал российский защитник Александр Никишин. Его одноклубник нападающий Андрей Свечников результативными действиями не отметился.

В составе «Мэйпл Лифс» отличились Дакота Джошуа, Джон Таварес и Вильям Нюландер. За «Харрикейнз» забивали Джордан Стаал, Эрик Робинсон и К'Андре Миллер в меньшинстве.