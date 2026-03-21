Вашингтон Кэпиталз – Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 21 марта 2026, счет 2:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Вашингтон» с минимальным счётом обыграл «Нью-Джерси», Овечкин очков не набрал
В ночь с 20 на 21 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на льду «Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Леонард (Дьюхейм, ван Римсдайк) – 09:36     2:0 Протас (Дюбуа, Уилсон) – 58:17     2:1 Братт (Хьюз) – 59:17    

На данный момент «Вашингтон» набрал 78 очков и отстаёт от идущего на 8 месте «Коламбуса» на пять очков, но у «Блю Джекетс» на две игры меньше.

В составе хозяев голы записали на свой счёт Райан Леонард и Алексей Протас.

У гостей единственную шайбу забросил Йеспер Братт.

Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин результативными действиями не отметился.

Нападающие «Дэвилз» Максим Цыплаков и Арсений Грицюк (оба Россия) очков в матче не набрали.

В следующей встрече «Вашингтон Кэпиталз» сыграет дома с «Вашингтон Кэпиталз» 22 марта. «Нью-Джерси Дэвилз» встретится в гостях с «Даллас Старз» 25 марта.

