Три ассиста Маккиннона и гол+пас Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Чикаго»
Поделиться
В ночь с 20 на 21 марта мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Колорадо Эвеланш». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Нечас (Ничушкин, Маккиннон) – 13:19 0:2 Нельсон (Макар, Нечас) – 15:22 (pp) 1:2 Кайзер (Грин, Ринзел) – 26:48 1:3 Кадри (Маккиннон, Нечас) – 40:36 (pp) 1:4 Ничушкин (Маккиннон) – 48:34
В составе победителей сегодня забивали Мартин Нечас, Брок Нельсон, Назем Кадри, а также российский форвард Валерий Ничушкин, на счету которого ещё и ассист. Три голевые передачи сделал Натан Маккиннон.
У хозяев автором единственной шайбы стал Уайатт Кайзер.
«Колорадо» набрал 100 очков и остался первым на Западе. «Чикаго» идёт 14-м, у клуба 64 балла.
Комментарии
- 21 марта 2026
-
06:43
-
06:41
-
06:31
-
06:08
-
04:37
-
04:36
- 20 марта 2026
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:43
-
23:38
-
23:30
-
23:24
-
23:16
-
23:12
-
23:04
-
23:00
-
22:56
-
22:50
-
22:46
-
22:42
-
22:26
-
22:07
-
22:05
-
21:59
-
21:53
-
21:44
-
21:33
-
21:04
-
21:00
-
20:48
-
20:32
-
20:16
-
20:02
-
19:36