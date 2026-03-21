Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Три ассиста Маккиннона и гол+пас Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Чикаго»

В ночь с 20 на 21 марта мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Колорадо Эвеланш». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Нечас (Ничушкин, Маккиннон) – 13:19     0:2 Нельсон (Макар, Нечас) – 15:22 (pp)     1:2 Кайзер (Грин, Ринзел) – 26:48     1:3 Кадри (Маккиннон, Нечас) – 40:36 (pp)     1:4 Ничушкин (Маккиннон) – 48:34    

В составе победителей сегодня забивали Мартин Нечас, Брок Нельсон, Назем Кадри, а также российский форвард Валерий Ничушкин, на счету которого ещё и ассист. Три голевые передачи сделал Натан Маккиннон.

У хозяев автором единственной шайбы стал Уайатт Кайзер.

«Колорадо» набрал 100 очков и остался первым на Западе. «Чикаго» идёт 14-м, у клуба 64 балла.

