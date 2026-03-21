Три ассиста Маккиннона и гол+пас Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Чикаго»

В ночь с 20 на 21 марта мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Колорадо Эвеланш». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.

В составе победителей сегодня забивали Мартин Нечас, Брок Нельсон, Назем Кадри, а также российский форвард Валерий Ничушкин, на счету которого ещё и ассист. Три голевые передачи сделал Натан Маккиннон.

У хозяев автором единственной шайбы стал Уайатт Кайзер.

«Колорадо» набрал 100 очков и остался первым на Западе. «Чикаго» идёт 14-м, у клуба 64 балла.