Маккиннон догнал Кучерова и отстаёт на одно очко от Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ

В гонке бомбардиров НХЛ произошли новые изменения. Канадский форвард Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» записал на свой счёт три результативные передачи в матче регулярного чемпионата против «Чикаго Блэкхокс» (4:1) и улучшил личную статистику.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Нечас (Ничушкин, Маккиннон) – 13:19     0:2 Нельсон (Макар, Нечас) – 15:22 (pp)     1:2 Кайзер (Грин, Ринзел) – 26:48     1:3 Кадри (Маккиннон, Нечас) – 40:36 (pp)     1:4 Ничушкин (Маккиннон) – 48:34    

Теперь у звезды мирового хоккея 114 (45+69) очков в текущем сезоне — столько же набрал российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (38+76). Таким образом, Маккиннон догнал Кучерова и делит с ним второе место.

Оба хоккеиста теперь отстают от лидера гонки, форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, на одно очко. В активе канадца 115 (37+78) баллов.

