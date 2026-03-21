Маккиннон догнал Кучерова и отстаёт на одно очко от Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ

В гонке бомбардиров НХЛ произошли новые изменения. Канадский форвард Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» записал на свой счёт три результативные передачи в матче регулярного чемпионата против «Чикаго Блэкхокс» (4:1) и улучшил личную статистику.

Теперь у звезды мирового хоккея 114 (45+69) очков в текущем сезоне — столько же набрал российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (38+76). Таким образом, Маккиннон догнал Кучерова и делит с ним второе место.

Оба хоккеиста теперь отстают от лидера гонки, форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, на одно очко. В активе канадца 115 (37+78) баллов.

Макдэвид показал, как готовится к новому сезону