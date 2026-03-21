32 сейва Тарасова не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Калгари»

В ночь с 20 на 21 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Флорида Пантерз». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» (Калгари, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе хозяев шайбы забросили Джоэль Фараби, Виктор Олофссон, Морган Фрост и Мэтт Коронато.

В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Эй Джей Грир.

Российский вратарь «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 32 броска по своим воротам. Его одноклубник и соотечественник Сергей Бобровский был в заявке, но на льду не появился.

Россияне Матвей Гридин («Калгари») и Дмитрий Куликов («Флорида») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Калгари Флэймз» сыграет дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 23 марта. «Флорида Пантерз» встретится на своём льду с «Сиэтл Кракен» 25 марта.