Калгари Флэймз – Флорида Пантерз, результат матча 21 марта 2026, счет 4:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

32 сейва Тарасова не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Калгари»
В ночь с 20 на 21 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Флорида Пантерз». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» (Калгари, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

1:0 Фараби (Коулман) – 27:44     2:0 Олофссон (Клапка, Мяяття) – 30:10     2:1 Грир (Себранго, Носек) – 44:17     3:1 Фрост (Парек, Коронато) – 56:59 (pp)     4:1 Коронато (Гридин, Коулман) – 57:30 (pp)    

В составе хозяев шайбы забросили Джоэль Фараби, Виктор Олофссон, Морган Фрост и Мэтт Коронато.

В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Эй Джей Грир.

Российский вратарь «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 32 броска по своим воротам. Его одноклубник и соотечественник Сергей Бобровский был в заявке, но на льду не появился.

Россияне Матвей Гридин («Калгари») и Дмитрий Куликов («Флорида») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Калгари Флэймз» сыграет дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 23 марта. «Флорида Пантерз» встретится на своём льду с «Сиэтл Кракен» 25 марта.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
«Вашингтон» с минимальным счётом обыграл «Нью-Джерси», Овечкин очков не набрал
