Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Колорадо» набрал 100 очков и стал первым участником Кубка Стэнли-2026
В ночь с 20 на 21 марта мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Колорадо Эвеланш». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Нечас (Ничушкин, Маккиннон) – 13:19     0:2 Нельсон (Макар, Нечас) – 15:22 (pp)     1:2 Кайзер (Грин, Ринзел) – 26:48     1:3 Кадри (Маккиннон, Нечас) – 40:36 (pp)     1:4 Ничушкин (Маккиннон) – 48:34    

Этот успех позволил «Колорадо» набрать 100 очков в сезоне и стать первым клубом, досрочно обеспечившим себе участие в плей-офф.

На данный момент ни одна другая команда лиги не достигла этой отметки. Ближайшими преследователями остаются «Даллас Старз», у которого 96 очков в Западной конференции, и «Каролина Харрикейнз», набравшая 94 очка на Востоке — это лучшие показатели вслед за «Колорадо».

