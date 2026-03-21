«Колорадо» набрал 100 очков и стал первым участником Кубка Стэнли-2026

В ночь с 20 на 21 марта мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Колорадо Эвеланш». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.

Этот успех позволил «Колорадо» набрать 100 очков в сезоне и стать первым клубом, досрочно обеспечившим себе участие в плей-офф.

На данный момент ни одна другая команда лиги не достигла этой отметки. Ближайшими преследователями остаются «Даллас Старз», у которого 96 очков в Западной конференции, и «Каролина Харрикейнз», набравшая 94 очка на Востоке — это лучшие показатели вслед за «Колорадо».

