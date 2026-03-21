«Колорадо» повторил редчайшее достижение «Вашингтона» в истории НХЛ

«Колорадо Эвеланш» в сезоне-2025/2026 в третий раз в истории клуба обеспечил себе выход в плей-офф менее чем за 70 матчей регулярного чемпионата (при стандартной дистанции в 82 игры).

Ранее подобное удавалось команде в сезонах-1996/1997 (67 матчей) и 2000/2001 (69 матчей).

Таким образом, «Колорадо» стал лишь второй франшизой в истории НХЛ, которой удавалось трижды оформить выход в плей-офф в столь ранние сроки. Помимо него, аналогичное достижение есть только у «Вашингтон Кэпиталз».

Напомним, сегодня «Эвеланш» обыграли в гостях «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:1. Голом отметился российский форвард команды Валерий Ничушкин.

