«Колорадо» повторил редчайшее достижение «Вашингтона» в истории НХЛ

«Колорадо Эвеланш» в сезоне-2025/2026 в третий раз в истории клуба обеспечил себе выход в плей-офф менее чем за 70 матчей регулярного чемпионата (при стандартной дистанции в 82 игры).

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Нечас (Ничушкин, Маккиннон) – 13:19     0:2 Нельсон (Макар, Нечас) – 15:22 (pp)     1:2 Кайзер (Грин, Ринзел) – 26:48     1:3 Кадри (Маккиннон, Нечас) – 40:36 (pp)     1:4 Ничушкин (Маккиннон) – 48:34    

Ранее подобное удавалось команде в сезонах-1996/1997 (67 матчей) и 2000/2001 (69 матчей).

Таким образом, «Колорадо» стал лишь второй франшизой в истории НХЛ, которой удавалось трижды оформить выход в плей-офф в столь ранние сроки. Помимо него, аналогичное достижение есть только у «Вашингтон Кэпиталз».

Напомним, сегодня «Эвеланш» обыграли в гостях «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:1. Голом отметился российский форвард команды Валерий Ничушкин.

Чемпион НХЛ Шмидт выпил пива с болельщиками

Материалы по теме
Официально
«Колорадо» набрал 100 очков и стал первым участником Кубка Стэнли-2026
