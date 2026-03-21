«Колорадо» повторил редчайшее достижение «Вашингтона» в истории НХЛ
Поделиться
«Колорадо Эвеланш» в сезоне-2025/2026 в третий раз в истории клуба обеспечил себе выход в плей-офф менее чем за 70 матчей регулярного чемпионата (при стандартной дистанции в 82 игры).
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Нечас (Ничушкин, Маккиннон) – 13:19 0:2 Нельсон (Макар, Нечас) – 15:22 (pp) 1:2 Кайзер (Грин, Ринзел) – 26:48 1:3 Кадри (Маккиннон, Нечас) – 40:36 (pp) 1:4 Ничушкин (Маккиннон) – 48:34
Ранее подобное удавалось команде в сезонах-1996/1997 (67 матчей) и 2000/2001 (69 матчей).
Таким образом, «Колорадо» стал лишь второй франшизой в истории НХЛ, которой удавалось трижды оформить выход в плей-офф в столь ранние сроки. Помимо него, аналогичное достижение есть только у «Вашингтон Кэпиталз».
Напомним, сегодня «Эвеланш» обыграли в гостях «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:1. Голом отметился российский форвард команды Валерий Ничушкин.
Комментарии
- 21 марта 2026
-
08:45
-
08:28
-
08:10
-
08:10
-
07:52
-
06:43
-
06:41
-
06:31
-
06:08
-
04:37
-
04:36
- 20 марта 2026
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:43
-
23:38
-
23:30
-
23:24
-
23:16
-
23:12
-
23:04
-
23:00
-
22:56
-
22:50
-
22:46
-
22:42
-
22:26
-
22:07
-
22:05
-
21:59
-
21:53
-
21:44
-
21:33
-
21:04
-
21:00