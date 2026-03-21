Юта Маммот – Анахайм Дакс, результат матча 21 марта 2026, счет 1:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Анахайм» в гостях обыграл «Юту», у Минтюкова результативная передача
В ночь с 20 на 21 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Анахайм Дакс». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 05:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Гюнтер (Дурзи, Петерка) – 01:48     1:1 Пилинг (Киллорн, Минтюков) – 13:37 (sh)     1:2 Киллорн (Сеннеке) – 29:09     1:3 Готье (Вьель, Карлсон) – 58:24     1:4 Гранлунд (Пилинг, Киллорн) – 59:05    

В составе хозяев единственную шайбу забросил Дилан Гюнтер.

В составе гостей голы записали на свой счёт Райан Пилинг, Алекс Киллорн, Каттер Готье и Микаэль Гранлунд. Российский защитник Павел Минтюков отметился результативной передачей.

Хоккеист из России Михаил Сергачёв («Юта») очков не набрал.

Следующие матчи команды проведут дома 23 марта: «Юта Маммот» сыграет дома с «Лос-Анджелес Кингз», а «Анахайм Дакс» встретится с «Баффало Сэйбрз».

