«Анахайм» в гостях обыграл «Юту», у Минтюкова результативная передача
В ночь с 20 на 21 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Анахайм Дакс». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 05:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Гюнтер (Дурзи, Петерка) – 01:48 1:1 Пилинг (Киллорн, Минтюков) – 13:37 (sh) 1:2 Киллорн (Сеннеке) – 29:09 1:3 Готье (Вьель, Карлсон) – 58:24 1:4 Гранлунд (Пилинг, Киллорн) – 59:05
В составе хозяев единственную шайбу забросил Дилан Гюнтер.
В составе гостей голы записали на свой счёт Райан Пилинг, Алекс Киллорн, Каттер Готье и Микаэль Гранлунд. Российский защитник Павел Минтюков отметился результативной передачей.
Хоккеист из России Михаил Сергачёв («Юта») очков не набрал.
Следующие матчи команды проведут дома 23 марта: «Юта Маммот» сыграет дома с «Лос-Анджелес Кингз», а «Анахайм Дакс» встретится с «Баффало Сэйбрз».
