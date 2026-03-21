«Колорадо» — первый участник Кубка Стэнли, «МЮ» потерял очки в АПЛ. Главное к утру
«Колорадо Эвеланш» после очередной победы набрал 100 очков в НХЛ и первым обеспечил себе участие в Кубке Стэнли — 2026, «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Борнмут» в АПЛ, Александр Бублик проиграл Маттео Берреттини во втором круге «Мастерса» в Майами. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Колорадо» набрал 100 очков и стал первым участником Кубка Стэнли — 2026.
- «Манчестер Юнайтед» в меньшинстве не смог обыграть «Борнмут» в матче АПЛ.
- Александр Бублик проиграл Маттео Берреттини во втором круге «Мастерса» в Майами.
- Карен Хачанов обыграл Баутиста-Агута и вышел в третий круг «Мастерса» в Майами.
- «Бруклин» проиграл шестой матч подряд, уступив одно очко в дерби с «Нью-Йорк Никс».
- «Ланс» разгромил «Анже» и возглавил турнирную таблицу Лиги 1.
- «Официально отказываюсь от трофея». Хакими — о Кубке африканских наций.
- «Вашингтон» с минимальным счётом обыграл «Нью-Джерси», Овечкин очков не набрал.
- Арина Соболенко обыграла Энн Ли и вышла в третий круг «тысячника» в Майами.
- Маккиннон догнал Кучерова и отстаёт на одно очко от Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ.
