Результаты матчей НХЛ на 21 марта 2026 года

В ночь на 21 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Каролина Харрикейнз» — 3:4 ОТ;

«Вашингтон Кэпиталз» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:1;

«Чикаго Блэкхоукс» – «Колорадо Эвеланш» — 1:4;

«Калгари Флэймз» – «Флорида Пантерз» — 4:1;

«Юта Маммот» – «Анахайм Дакс» — 1:4.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 94 очками после 69 матчей возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» со 100 очками после 68 игр.