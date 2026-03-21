Александр Никишин обновил свой рекорд по голам среди защитников-новичков в «Каролине»

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин во встрече регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 с «Торонто Мэйпл Лифс» забросил шайбу в овертайме.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Никишин стал первым защитником-новичком в истории «ураганов» с 10 шайбами в сезоне. Игрок обороны обновил свой же рекорд, установленный 11 марта.

В ночь с 20 на 21 марта мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Каролина Харрикейнз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.