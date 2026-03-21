Радулов забивал в падении, Разин устраивал смотрины молодым. Фото победы «Локомотива»

20 марта в Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 4:1.

На 18-й минуте нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз открыл счёт. На 29-й минуте Максим Берёзкин удвоил преимущество ярославской команды.

На 53-й минуте «Металлург», играя в большинстве, заменил вратаря на шестого полевого игрока, и 19-летний нападающий Игорь Нечаев сумел сократить отставание в счёте. На 59-й минуте гости вновь сняли вратаря, и Александр Радулов в падении забросил шайбу в пустые ворота. На последней минуте нападающий Илья Николаев забил четвёртый гол хозяев, установив окончательный счёт — 4:1.