«Вашингтон» вышел на пятое место по домашним победам с момента дебюта Овечкина в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» после встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» записал на свой счёт 480-ю домашнюю победу с момента дебюта российского форварда Александра Овечкина (сезон-2005/2006) в НХЛ. Об это сообщает пресс-служба лиги.

По данному показателю «Вашингтон» вышел на пятое место, уступая лишь «Тампа-Бэй Лайтнинг» (500), «Питтсбург Пингвинз» (498), «Бостон Брюинз» (486) и «Нэшвилл Предоторз» (482).

В ночь с 20 на 21 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на льду «Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.