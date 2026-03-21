Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Вашингтон» вышел на пятое место по домашним победам с момента дебюта Овечкина в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» после встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» записал на свой счёт 480-ю домашнюю победу с момента дебюта российского форварда Александра Овечкина (сезон-2005/2006) в НХЛ. Об это сообщает пресс-служба лиги.

По данному показателю «Вашингтон» вышел на пятое место, уступая лишь «Тампа-Бэй Лайтнинг» (500), «Питтсбург Пингвинз» (498), «Бостон Брюинз» (486) и «Нэшвилл Предоторз» (482).

В ночь с 20 на 21 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на льду «Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Леонард (Дьюхейм, ван Римсдайк) – 09:36     2:0 Протас (Дюбуа, Уилсон) – 58:17     2:1 Братт (Хьюз) – 59:17    
Материалы по теме
Видео
«Вашингтон» с минимальным счётом обыграл «Нью-Джерси», Овечкин очков не набрал
