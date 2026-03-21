Александра Никишина признали второй звездой дня в НХЛ

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин во встрече регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ) забросил шайбу в овертайме. Национальная хоккейная лига признала игрока обороны второй звездой дня.

Первой звездой дня стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, который отдал три голевые передачи в гостевом матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:1).

Третьей звездой признан голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон, на счету которого 30 отражённых бросков в домашнем матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:1).

