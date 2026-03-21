Сын трагически погибшего Дмитрия Тертышного Александр высказался о дебюте за «Трактор»

Защитник «Трактора» Александр Тертышный, сын трагически погибшего Дмитрия Тертышного, высказался о своём дебюте за челябинский клуб во встрече с «Адмиралом» (1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Светлаков (Григоренко, Юсупов) – 33:10 (5x5)    

«Крутой матч, очень рад, что сыграл. Буду вспоминать этот матч всю жизнь. Вся моя семья смотрела, и мой брат, Никита Тертышный, сыграл со мной в одной игре. Поддержка трибун была очень классной. Уровень в КХЛ высокий, играть здесь тяжело, но всегда главное – это получать кайф от хоккея.

Мне важно было показать хорошую игру, потому что мой отец выступал за «Трактор». Я хотел, чтобы он гордился мною. Я играю в хоккей для него», — приводит слова Тертышного сайт КХЛ.

Дмитрий Тертышный трагически погиб на озере рядом с Ванкувером в 1999 году. Дмитрий упал с лодки в воду, попав под лопасти работающего винта мотора. Александр Тертышный родился уже после смерти отца.

Материалы по теме
Видео
«Трактор» с минимальным счётом победил «Адмирал»
Комментарии
