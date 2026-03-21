Нападающий СКА Зыков прокомментировал хет-трик в матче с «Шанхайскими Драконами»

Нападающий СКА Валентин Зыков прокомментировал победный матч с «Шанхайскими Драконами» (5:1), где он оформил хет-трик.

– Какие эмоции остались после победы?

– Положительные, разумеется. Очень рад, что удалось победить.

– А что скажете про личный результат?

– Здорово, когда получается забить.

– Был особый настрой, желание по-особенному порадовать болельщиков перед плей-офф?

– Каждый матч мысли только о победе. И постепенная подготовка к плей-офф, – сказал Зыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

СКА сыграл 68 матчей, в которых набрал 81 очко, и занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции.