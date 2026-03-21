Нападающий СКА Зыков прокомментировал хет-трик в матче с «Шанхайскими Драконами»
Нападающий СКА Валентин Зыков прокомментировал победный матч с «Шанхайскими Драконами» (5:1), где он оформил хет-трик.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Вагнер (Саттер, Кленденинг) – 06:35 (5x5) 1:1 Недопёкин (Дишковский, Романов) – 08:08 (5x5) 2:1 Гримальди (Короткий, Галенюк) – 10:08 (5x5) 3:1 Зыков (Сапего, Хайруллин) – 13:30 (5x4) 4:1 Зыков (Хайруллин, Плотников) – 26:34 (5x4) 5:1 Зыков (Хайруллин, Воробьёв) – 57:21 (5x4)
– Какие эмоции остались после победы?
– Положительные, разумеется. Очень рад, что удалось победить.
– А что скажете про личный результат?
– Здорово, когда получается забить.
– Был особый настрой, желание по-особенному порадовать болельщиков перед плей-офф?
– Каждый матч мысли только о победе. И постепенная подготовка к плей-офф, – сказал Зыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
СКА сыграл 68 матчей, в которых набрал 81 очко, и занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции.
