Нападающий СКА Зыков высказался о предстоящей серии плей-офф с ЦСКА

Нападающий СКА Валентин Зыков прокомментировал предстоящую серию Кубка Гагарина — 2026 с ЦСКА. Напомним, старт серии запланирован на понедельник, 23 марта.

– Расклады по возможному сопернику и раскладам в сетке плей-офф держали в голове, либо об этом даже не думали?

– Не всё от нас зависело. Мы просто играли на победу.

– Есть расстройство, что будет серия с ЦСКА, либо ждёте красивый и яркий хоккей?

– Мы об этом не думаем, мы думаем над тем, что будем делать, как будем биться, стараться, готовимся к плей-офф, – сказал Зыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Ранее Валентин Зыков высказался о победном матче с «Шанхайскими Драконами», где он оформил хет-трик.