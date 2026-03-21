Капитан «Каролины» Стаал высоко оценил игру российского защитника Александра Никишина

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал высоко оценил игру российского защитника «ураганов» Александра Никишина.

«Никки отлично справляется. Защитнику-новичку приходится нелегко. Особенно защитнику-новичку из России, который не очень хорошо говорит по-английски. Он влился в команду и играет за нас очень хорошо. Он многому научился и, как видно, быстро. У него пушечный бросок, он может забросить шайбу в любой момент. В этом сезоне он много раз помогал нам. Александр будет играть только лучше», — приводит слова Стаала сайт НХЛ.

В ночь с 20 на 21 марта мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Каролина Харрикейнз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.