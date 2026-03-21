Капитан «Каролины» Стаал высоко оценил игру российского защитника Александра Никишина

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал высоко оценил игру российского защитника «ураганов» Александра Никишина.
«Никки отлично справляется. Защитнику-новичку приходится нелегко. Особенно защитнику-новичку из России, который не очень хорошо говорит по-английски. Он влился в команду и играет за нас очень хорошо. Он многому научился и, как видно, быстро. У него пушечный бросок, он может забросить шайбу в любой момент. В этом сезоне он много раз помогал нам. Александр будет играть только лучше», — приводит слова Стаала сайт НХЛ.
В ночь с 20 на 21 марта мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Каролина Харрикейнз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.
- 21 марта 2026
-
11:22
-
11:04
-
10:40
-
10:28
-
10:15
-
10:00
-
09:46
-
09:30
-
09:30
-
09:13
-
09:00
-
08:45
-
08:28
-
08:10
-
08:10
-
07:52
-
06:43
-
06:41
-
06:31
-
06:08
-
04:37
-
04:36
- 20 марта 2026
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:43
-
23:38
-
23:30
-
23:24
-
23:16
-
23:12
-
23:04
-
23:00
-
22:56
-
22:50