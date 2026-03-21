Хоккей Новости

Капитан «Каролины» Стаал высоко оценил игру российского защитника Александра Никишина

Комментарии

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал высоко оценил игру российского защитника «ураганов» Александра Никишина.

«Никки отлично справляется. Защитнику-новичку приходится нелегко. Особенно защитнику-новичку из России, который не очень хорошо говорит по-английски. Он влился в команду и играет за нас очень хорошо. Он многому научился и, как видно, быстро. У него пушечный бросок, он может забросить шайбу в любой момент. В этом сезоне он много раз помогал нам. Александр будет играть только лучше», — приводит слова Стаала сайт НХЛ.

В ночь с 20 на 21 марта мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Каролина Харрикейнз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Джошуа (Гру, Маччелли) – 11:48     1:1 Стаал (Джарвис, Ахо) – 25:57 (pp)     1:2 Робинсон – 32:35     2:2 Таварес (Йернкрок, Маккейб) – 33:47     2:3 Миллер – 37:40 (sh)     3:3 Нюландер (Маччелли) – 53:50     3:4 Никишин (Джарвис, Ахо) – 60:41    
Александра Никишина признали второй звездой дня в НХЛ
