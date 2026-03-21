Защитник СКА Савиков ответил, принципиальна ли была игра с «Шанхаем»

Защитник СКА Егор Савиков высказался о победной встрече с «Шанхайскими Драконам» (5:1).

«Быстро начали, потому что хотели подправить игру свою. Плохо начинали последние игры, поэтому такой результат был. Сегодня последний матч регулярки, при своих болельщиках нужно было выходить и выигрывать. Валентина Зыкова с хет-триком поздравили, он молодец. Принципиальная ли игра была с «Шанхаем»? В последних матчах регулярки не смотришь на соперника, нужно было отталкиваться от своей игры», — цитирует Савикова Metaratings.

СКА сыграл 68 матчей, в которых набрал 81 очко, и занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции.