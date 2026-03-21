Главная Хоккей Новости

Защитник СКА Савиков ответил, принципиальна ли была игра с «Шанхаем»

Защитник СКА Егор Савиков высказался о победной встрече с «Шанхайскими Драконам» (5:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Вагнер (Саттер, Кленденинг) – 06:35 (5x5)     1:1 Недопёкин (Дишковский, Романов) – 08:08 (5x5)     2:1 Гримальди (Короткий, Галенюк) – 10:08 (5x5)     3:1 Зыков (Сапего, Хайруллин) – 13:30 (5x4)     4:1 Зыков (Хайруллин, Плотников) – 26:34 (5x4)     5:1 Зыков (Хайруллин, Воробьёв) – 57:21 (5x4)    

«Быстро начали, потому что хотели подправить игру свою. Плохо начинали последние игры, поэтому такой результат был. Сегодня последний матч регулярки, при своих болельщиках нужно было выходить и выигрывать. Валентина Зыкова с хет-триком поздравили, он молодец. Принципиальная ли игра была с «Шанхаем»? В последних матчах регулярки не смотришь на соперника, нужно было отталкиваться от своей игры», — цитирует Савикова Metaratings.

СКА сыграл 68 матчей, в которых набрал 81 очко, и занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

