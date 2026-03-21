Юрий Карандин: есть опасения, что арбитры наломают дров в этом плей-офф

Бывший арбитр, член Зала славы отечественного хоккея Юрий Карандин поделился ожиданиями от работы судей в предстоящем Кубке Гагарина — 2026.

«Никто не знает, как арбитры будут судить, тут у нас сплошной волюнтаризм, методика зависит от настроения одного человека. Тем более после чемпионата, в котором к арбитрам было так много нареканий. Мне понравилось недавнее интервью главного тренера «Нефтехимика» Игоря Гришина. Он отметил этот судейский волюнтаризм и неадекватное поведение некоторых арбитров.

Миллион раз в прессе говорил, что главные действующие лица в хоккее – игроки и тренеры, а судьи – всего лишь обслуживающий персонал. К сожалению, новые поколения арбитров этого не понимают, от этого страдает весь наш хоккей.

У меня есть опасения, что арбитры, которые теперь получают образование через ЕГЭ и программу «Судейская», наломают дров в этом плей-офф. Хотя хотелось бы ошибиться с таким прогнозом», — цитирует Карандина Russia-Hockey.