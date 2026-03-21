Экс-тренер СКА выделил положительный момент в регулярном чемпионате КХЛ

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас назвал положительный момент в завершившейся регулярке Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026.

«Из положительного могу отметить посещаемость в КХЛ. Мне радостно, что она растёт. Интерес к хоккею растёт, несмотря на то, что мы не играем на международных соревнованиях. Хоккей в России ладят, а Континентальная лига активно развивается», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

Напомним, 748 матчей регулярки нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги посетили 5 874 018 зрителей, что на 167 тыс. улучшило рекорд прошлого сезона по общей посещаемости встреч чемпионата.