КХЛ определила лучших игроков заключительной недели регулярного сезона-2025/2026

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов заключительной недели регулярного сезона-2025/2026 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Михаил Бердин («Сибирь»), одержавший одну победу в двух матчах недели с коэффициентом надёжности 1,44. По воротам Бердина было нанесено 65 бросков, из которых он отразил 95,38%.

Лучшим защитником признан Даррен Диц («Динамо» Мн), набравший 4 (1+3) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+4».

Лучшим нападающим признан Михаил Григоренко («Трактор»), набравший 6 (3+3) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+5».

Лучшим новичком признан защитник Владислав Юсупов («Трактор»), набравший 2 (0+2) очка в трёх матчах недели с показателем полезности «+2».