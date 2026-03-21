Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Савиков установил рекорд СКА, став лучшим бомбардиром-защитником при необычном условии

Савиков установил рекорд СКА, став лучшим бомбардиром-защитником при необычном условии
Защитник СКА Егор Савиков в завершившимся регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги стал лучшим бомбардиром-защитником армейского клуба, набрав 22 (5+17) очка в 47 проведённых встречах.

Как сообщает пресс-служба СКА, Савиков — первый игрок обороны армейцев в КХЛ, ставший лучшим бомбардиром, пополнив состав команды по ходу чемпионата. Напомним, хоккеист перешёл из «Спартака». Всего в рамках КХЛ на счету 23-летнего игрока обороны 71 (15+56) очко в 245 матчах.

СКА сыграл 68 матчей, в которых набрал 81 очко, и занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции.
Ранее Егор Савиков высказался о победной встрече с «Шанхайскими Драконами».

Материалы по теме
Защитник СКА Савиков ответил, принципиальна ли была игра с «Шанхаем»
