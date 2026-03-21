Савиков установил рекорд СКА, став лучшим бомбардиром-защитником при необычном условии

Защитник СКА Егор Савиков в завершившимся регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги стал лучшим бомбардиром-защитником армейского клуба, набрав 22 (5+17) очка в 47 проведённых встречах.

Как сообщает пресс-служба СКА, Савиков — первый игрок обороны армейцев в КХЛ, ставший лучшим бомбардиром, пополнив состав команды по ходу чемпионата. Напомним, хоккеист перешёл из «Спартака». Всего в рамках КХЛ на счету 23-летнего игрока обороны 71 (15+56) очко в 245 матчах.

СКА сыграл 68 матчей, в которых набрал 81 очко, и занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

