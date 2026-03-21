«Уверен, будет очень много борьбы». Михаил Воробьёв — о серии плей-офф ЦСКА — СКА

Нападающий СКА Михаил Воробьёв подвёл итоги регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф с ЦСКА. Напомним, старт серии запланирован на понедельник, 23 марта.

«Командные и личные результаты этого регулярного чемпионата — это не совсем то, чего я ожидал. Нужно лучше проявлять себя как команда. В конце регулярки мы не наблюдали за турнирной таблицей, нам не был важен соперник в первом раунде. Если хочешь быть на вершине, нужно уметь находить в себе силы побеждать всех.

Думаю, серия с ЦСКА получится очень интересной. Уверен, что будет очень много борьбы. Мы не держим в голове тот факт, что побеждали москвичей в течение регулярного чемпионата — в плей-офф нас ждёт совершенно другой хоккей. Мы досконально изучим друг друга, всё будут решать мелочи», — цитирует Воробьёва Metaratings.