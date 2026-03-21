«Для лиги это хорошо». Главный тренер ЦСКА Никитин — о противостоянии со СКА в плей-офф

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился ожиданиями от противостояния со СКА в первом раунде Кубка Гагарина — 2026. Напомним, старт серии запланирован на понедельник, 23 марта.

— Армейское противостояние в первом раунде — ещё несколько лет назад подобное было маловероятно. Как относитесь к такому раскладу сил?

— Думаю, что для лиги это хорошо. Очень много ровных команд, и мы не исключение. Хотя, какая разница, с кем играешь в первом раунде, если задача — пройти его.

— Все ли игроки в обойме перед началом плей-офф?

— У нас только Владислав Провольнев выбыл, но это случилось достаточно давно. А так все ребята в обойме, все сегодня тренировались.

— В концовке регулярки у команды были трудности с реализацией моментов. Вас это накануне плей-офф не беспокоит?

— Здесь палка о двух концах. Конечно, хотелось бы забивать побольше голов, и парни, скажем так, свою проделанную работу реализовывали. С другой стороны, умение играть в таком напряжённом графике это тоже не натренируешь. Относимся к этому как к части процесса. Нельзя перескочить, информации очень много новой для ребят, много новых требований. Как правило, бывает такое, что одна функция угнетает другую и нужно время, чтобы вторая функция вернулась на прежний уровень. Мы это понимаем прекрасно и не форсируем, поддерживаем ребят, — приводит слова Никитина Sport24.