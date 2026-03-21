Главный тренер «Сибири» Люзенков подробно рассказал о подготовке клуба к Кубку Гагарина

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков рассказал о подготовке команды к первому раунду плей-офф с «Металлургом». Первая игра серии состоится 24 марта.

— Какая задача была, когда принимали команду?

— В первую очередь, хотелось донести ребятам, что ошибки будут, что они неизбежны, но ничего не потеряно и надо просто выходить и пытаться переломить ситуацию. Нужно было добавить уверенности. Могло быть так, что один гол получаем — и лапки свесили, просто доигрываем матч. Эти вещи мы подкрутили, донесли до ребят. С первых матчей почувствовалось, что пошли драки друг за друга, начали «кусаться». У нас сумасшедшие болельщики, хотелось, чтобы ребята это тоже прочувствовали. Может быть, банальные вещи, но всё же хотелось именно их донести.

— Как вам игра Косолапова?

— Я Антона давно знаю, он был у меня в молодёжке три года, год в ВХЛ. Я знал парня, какие у него сильные стороны. У него очень хороший бросок, он всегда оттачивал бросок на всех бросковых тренировках. Когда у нас была возможность обмена, я сразу сказал: «Дайте нам Антона». И всё сложилось. Я был в нём уверен.

— Кто первый вратарь в «Сибири» в плей-офф?

— Оставим это тайной. В последнем матче регулярке Мишка [Бердин] такое шоу выдал, мы не ожидали, на лавке тревожно было! (смеётся).

— Возвращение Бека?

— Это была моя инициатива. Мы постоянно были на связи, я ещё летом предлагал вернуть его. Бек в этом сезоне немножко по-другому работает. Он и назад возвращается, и шайбы на себя ловит. Мне с ним интересно работать.

— Предстоящая встреча с «Металлургом» в плей-офф?

— Тоже интересно! Чемпион регулярки, выиграл с отрывом. Серия будет интересной, думаю. На нас не давит груз, наши болельщики — большой плюс. Мы давно играем в игры на грани, с ноября в таких играх, когда и овертаймы, и на зубах вытаскиваем. Так что нам не привыкать входить в такое русло, — цитирует Люзенкова сайт КХЛ.