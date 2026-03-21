Форвард СКА Дишковский: всем понятно, какая команда главная в Петербурге
Нападающий СКА Никита Дишковский высказался о победе над «Шанхайскими Драконами» (5:1) в последнем матче регулярки сезона-2025/2026.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Вагнер (Саттер, Кленденинг) – 06:35 (5x5) 1:1 Недопёкин (Дишковский, Романов) – 08:08 (5x5) 2:1 Гримальди (Короткий, Галенюк) – 10:08 (5x5) 3:1 Зыков (Сапего, Хайруллин) – 13:30 (5x4) 4:1 Зыков (Хайруллин, Плотников) – 26:34 (5x4) 5:1 Зыков (Хайруллин, Воробьёв) – 57:21 (5x4)
«Для нас было очень важно победить в заключительном матче регулярного чемпионата при своих болельщиках. Непростой матч, но рад, что мы выиграли. За нас была вся арена. Не могу сказать, что шанхайский клуб стал для нас принципиальным соперником. Для нас обычный матч. Да, в Петербурге две команды, но всем понятно, какая команда тут главная, учитывая историю.
Сейчас у нас все мысли о плей-офф, регулярный чемпионат уже закончен. Теперь начинается самая важная часть сезона. Надо показать себя с как можно лучшей стороны и выиграть Кубок Гагарина. Это наша единственная цель», – цитирует Дишковского Metaratings.
Материалы по теме
