Леонард — первый после Овечкина новичок «Вашингтона» с 15+ голами в дебютном сезоне

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Райан Леонард забросил шайбу в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». На его счету стало 36 (15+21) очков в 63 играх регулярного чемпионата НХЛ.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, 21-летний нападающий стал первым новичком столичного клуба после Александра Овечкина, которому удалось забить 15 и более голов за сезон. В регулярном чемпионате НХЛ-2005/2006 россиянин забросил 52 шайбы. Отметим, что Никлас Бекстрём забил 14 голов в дебютном сезоне, Петер Бондра – 12, Евгений Кузнецов – 11.
В ночь с 20 на 21 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на льду «Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.
- 21 марта 2026
