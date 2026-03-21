«Просто легендарное противостояние!» Нападающий СКА Матвей Поляков — о серии с ЦСКА

Форвард СКА Матвей Поляков высказался о серии первого раунда Кубка Гагарина — 2026 с ЦСКА. Напомним, старт серии запланирован на понедельник, 23 марта.

– По ходу матча следили ли за тем, что происходит в параллельных играх? Узнавали, на кого выхолите в первом раунде…

– Да, на ЦСКА попадаем.

– И как?

– Легендарно! Просто легендарное противостояние! Ещё и в моём дебютном сезоне выйти на такую легендарную серию. Будет интересно!

– Может, какого-то другого соперника хотели?

– Нет, в плей-офф соперника не выбирают, — приводит слова Полякова «Спорт день за днём».

СКА сыграл 68 матчей, в которых набрал 81 очко, и занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции.