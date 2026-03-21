Хоккей Новости

«Просто легендарное противостояние!» Нападающий СКА Матвей Поляков — о серии с ЦСКА

«Просто легендарное противостояние!» Нападающий СКА Матвей Поляков — о серии с ЦСКА
Форвард СКА Матвей Поляков высказался о серии первого раунда Кубка Гагарина — 2026 с ЦСКА. Напомним, старт серии запланирован на понедельник, 23 марта.

Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– По ходу матча следили ли за тем, что происходит в параллельных играх? Узнавали, на кого выхолите в первом раунде…
– Да, на ЦСКА попадаем.

– И как?
– Легендарно! Просто легендарное противостояние! Ещё и в моём дебютном сезоне выйти на такую легендарную серию. Будет интересно!

– Может, какого-то другого соперника хотели?
– Нет, в плей-офф соперника не выбирают, — приводит слова Полякова «Спорт день за днём».

СКА сыграл 68 матчей, в которых набрал 81 очко, и занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

