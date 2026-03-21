Карандин: не совсем понял кадровую чехарду в «Металлурге» в концовке регулярки

Бывший арбитр, член Зала славы отечественного хоккея Юрий Карандин отреагировал на тот факт, что «Металлург» играл два последних матча регулярного сезона на выезде практически вторым составом.

«Не совсем понял кадровую чехарду в «Металлурге» в концовке чемпионата. У «Магнитки» ровный и сбалансированный состав, хоккеисты подобраны под один игровой стиль. В такой ситуации надо было доигрывать чемпионат с позиции силы, а «Металлург» зачем-то пожертвовал концовкой, выходил молодёжным составом. Мне показалось, команда из-за этих перетасовок потеряла свою уверенность», — цитирует Карандина Russia-Hockey.