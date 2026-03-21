Владимир Плющёв назвал самую интересную пару первого раунда Кубка Гагарина — 2026

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющёв высказался о самой интересной паре первого раунда Кубка Гагарина — 2026.

«Для меня самая интересная пара — это дуэль армейцев Москвы и Санкт-Петербурга. Фаворитов здесь сложно определить, но буду болеть за московских армейцев. В остальных парах, в принципе, всё логично просчитывается, кто выйдет во второй круг.

Интересная будет пара между минским и московским «Динамо». Белорусы поправили своё положение в конце регулярного чемпионата, хотя перед плей-офф у них был небольшой провал. Думаю, они выйдут на серию с хорошим настроением», — приводит слова Плющёва «Советский спорт».