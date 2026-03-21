«Система отлажена до невероятности, но силы не безграничны». Фастовский — об «Авангарде»

Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский высказался об игре омского «Авангарда», который в серии первого раунда Кубка Гагарина — 2026 встретится с «Нефтехимиком». Первая игра серии состоится 24 марта.

«Соперник нижнекамцам достался тяжёлый. Омск играет мощно, бьёт в точку — их вертикальный хоккей пробивает любые стены. Система отлажена до невероятности. Но силы не безграничны. Нижнекамск с их страстью к мелким передачам и с хоккеистами, способными убегать в контратаки — в этом их шанс. «Нефтехимик» должен быть готов к тому, что много времени придётся играть в обороне», — приводит слова Фастовского сайт КХЛ.