«Система отлажена до невероятности, но силы не безграничны». Фастовский — об «Авангарде»
Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский высказался об игре омского «Авангарда», который в серии первого раунда Кубка Гагарина — 2026 встретится с «Нефтехимиком». Первая игра серии состоится 24 марта.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник
Авангард
Омск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
«Соперник нижнекамцам достался тяжёлый. Омск играет мощно, бьёт в точку — их вертикальный хоккей пробивает любые стены. Система отлажена до невероятности. Но силы не безграничны. Нижнекамск с их страстью к мелким передачам и с хоккеистами, способными убегать в контратаки — в этом их шанс. «Нефтехимик» должен быть готов к тому, что много времени придётся играть в обороне», — приводит слова Фастовского сайт КХЛ.
Материалы по теме
