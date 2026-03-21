Защитник ЦСКА Холлоуэлл: мы все понимаем, что сейчас самое важное время в году

Защитник ЦСКА Мак Холлоуэлл в преддверии плей-офф рассказал о готовности команды к решающим матчам сезона.

— Доволен ли ты тем, как команда отыграла ту часть сезона, когда ты присоединился?
— Я думаю, были и хорошие, и неудачные моменты. Но теперь начинается плей-офф, это как новый сезон, и я очень доволен, что буду соревноваться вместе с такими классными партнёрами.

— ЦСКА занял четвёртое место в таблице и будет начинать плей-офф дома. Это важный фактор?
— Да, играть дома хорошо. Но я считаю, не так важно, где именно мы будем играть, мы готовы к любым вызовам. У нас много парней, которые поиграли на самом высоком уровне, выигрывали титулы. Мы все понимаем, что сейчас самое важное время в году, — приводит слова Холлоуэлла пресс-служба армейского клуба.

В первом раунде плей-офф ЦСКА встретится с санкт-петербургским СКА. Серия начнётся 23 марта в Москве.

