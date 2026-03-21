«Он талантище вообще». Овечкин ответил, кто будет олицетворять русский хоккей после него

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в беседе с бывшим форвардом клубов КХЛ и НХЛ Никитой Филатовым и экс-форвардом сборной России по футболу Андреем Аршавиным ответил, кто будет олицетворением русского хоккея после него.

Аршавин: Как ты считаешь, кто станет олицетворением русского хоккея после тебя? Мы с Капризовым записывали когда, мне кажется, он как-то по типажу [подходит], потому что он снайпер, потому что он русский, он долго в «Миннесоте» или всю карьеру, да? Что он. Твоё мнение?

Овечкин: Ну, человек, который реально есть. Самое главное понять, что значит спорт. Ты — спортсмен, ты — спортсмен (обращается к Аршавину и Филатову. — Прим. «Чемпионата»).

Аршавин: Но мы уже нет, Саша.

Овечкин: Если нет травм, то ты работаешь над собой, у тебя всё получается, ты растёшь. Если у тебя травма, то, соответственно, ты не на одном месте, ты просто падаешь вниз. Потому что ты не можешь ни тренироваться, не можешь ни кататься, не можешь заниматься своими привычными делами. Поэтому, самое главное, я думаю, Капризов, Кучеров.

Аршавин: Кучеров просто уже взрослый. Сколько ему лет?

Филатов: 33 года (исполнится в июне этого года. – Прим. «Чемпионата»).

Аршавин: Ему уже много лет.

Овечкин: Ну, Свечников, хорошо. Давай возьмём Свечникова.

Аршавин: Неважно, может быть, так и не будет, просто твоё мнение.

Овечкин: Нет, я думаю, Капризов. Капризов самый многообещающий. Он талантище вообще. Вообще в порядке, — заявили спортсмены в шоу на YouTube-канале FONBET.