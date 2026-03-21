Форвард «Автомобилиста» Мэйсек: надеемся, что наш лёд будет тяжёлым для «Салавата Юлаева»

Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек высказался о предстоящей серии первого раунда Кубка Гагарина — 2026 с «Салаватом Юлаевым».

«Салават» проделал большую работу в этом сезоне после тяжёлого старта. У них хорошая форма в конце сезона, поэтому будет интересно с ними сыграть. Дома начинать приятно, но в Уфе всегда тяжело играть, и мы надеемся, что для них наш лёд будет таким же тяжёлым. У них много хороших игроков, которые могут нам доставить угрозу», — приводит слова Мэйсека Metaratings.

Первый матч серии плей-офф КХЛ между клубами пройдёт 23 марта в Екатеринбурге. По итогам регулярного чемпионата «Автомобилист» занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции с 84 очками, а «Салават Юлаев» с 78 очками завершил сезон на пятой строчке.