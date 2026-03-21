Бобровский — в списке самых переоценённых игроков сезона НХЛ по версии The Score

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский вошёл в список из пяти самых переоценённых игроков этого сезона Национальной хоккейной лиги по версии The Score. Оценка проводилась на основе соотношения стоимости контракта к качеству игры в регулярном чемпионате. Предыдущие заслуги, продолжительность договора и его срок не учитывались.

«Имея самую высокую зарплату в команде ($ 10 млн), он показывает ужасающий процент отражённых бросков – 87,6», – сказано в сообщении о Бобровском.

В список также попали шведский форвард «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон, чешский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Ондржей Палат, канадский защитник «Эдмонтон Ойлерз» Дарнелл Нурс и канадский вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон.