Защитник ЦСКА Холлоуэлл вспомнил о своём опыте игры в Северной Америке

Канадский защитник ЦСКА Мак Холлоуэлл рассказал о начале своей карьеры и опыте игры в Национальной хоккейной лиге.

— Расскажи о своём родном городе Ниагара Фоллс. Насколько это хоккейное место?

— Он находится в полутора часах езды от Торонто. Поэтому, если вы родом из провинции Онтарио и конкретно из Ниагара Фоллс, вы вырастаете большим поклонником «Торонто Мэйпл Лифс». Я начал играть в хоккей в юном возрасте, сначала это происходило зимой на пруду. Чем старше становился, тем больше хоккея было в моей жизни. Я любил играть, у меня хорошо получалось, поэтому я прошёл весь путь до профессионального уровня.

— Когда ты сыграл в НХЛ за «Торонто», можно ли сказать, что сбылась твоя мечта?

— Да, конечно. Это был особенный момент для меня. Ещё когда я учился в начальной школе, говорил, что хочу быть игроком «Торонто», когда вырасту. Всегда буду помнить, что смог исполнить эту мечту.

— Хорошо помнишь свою первую игру?

— Да, безусловно. Это было в Нью-Джерси, приехали многие члены моей семьи. Конечно, я немного волновался. Сейчас пожелал бы себе не нервничать так сильно, но, я думаю, всё из-за того, что та игра для меня много значила.

— На твоём счету две голевые передачи на Остона Мэттьюса, рекордсмена по голам за «Торонто». В этом году всем игрокам, которые ассистировали ему, обещали выслать по банке пива за каждую передачу. Тебе их уже прислали?

— Пока нет. Я постоянно спрашиваю у мамы, прислали ли их. Может, мне надо напрямую связаться с кем-то, чтобы они ускорились, — приводит слова Холлоуэлла пресс-служба ЦСКА.