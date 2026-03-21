«В это тяжело поверить». Энас — о повторении рекорда по очкам за регулярку КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас прокомментировал повторение рекорда по очкам за один регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Американец набрал 89 (32+57) очков в 67 играх сезона-2025/2026, повторив достижение Никиты Гусева, установленное в регулярке-2023/2024.

«Если честно, в это тяжело поверить. КХЛ — это невероятная лига. Здесь играют очень много классных хоккеистов, если посмотреть в список игроков лиги. Это достижение будет значить для меня многое. Когда-нибудь я вспомню всю свою карьеру, и это достижение будет одним из самых лучших, если не самым лучшим. Для меня и моей семьи это значит многое. Добиться этого успеха здесь, в Минске, при такой поддержке с такой командой — это потрясающе», – приводит слова Энаса пресс-служба «Динамо».