Козырев: у «Северстали» хороший соперник в плей‑офф, «Торпедо» — сильная команда

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о предстоящей серии первого раунда Кубка Гагарина — 2026 с «Торпедо». Первая игра между командами состоится 23 марта в Череповце.

— Хороший у нас соперник в плей-офф. Сильная команда – «Торпедо». Мы будем стараться играть и показывать свой лучший хоккей для того, чтобы радовать победами наших болельщиков.

— В сезоне было четыре игры с «Торпедо». Богатый материал для анализа. Несколько слов о том, как они для вас прошли. В чём, может быть, были проблемы в этих играх?

— На данный момент начинается плей-офф. Это совершенно другой турнир, поэтому те игры, которые мы провели с «Торпедо», особого значения не имеют. Всё заново, всё с чистого листа.

— Вы будете смотреть те игры регулярки, как-то разбирать соперника?

— Безусловно, мы учитываем, как играет команда. За счёт чего они играют и все эти аспекты мы будем учитывать при подготовке.

— Вы определились с вратарём на первые игры?

— У нас есть и вратари, а кто будет играть – вы узнаете попозже.

— Некоторые считают, что у «Северстали» короткая скамейка. Согласны ли вы с этим и является ли это проблемой?

— На данный момент у нас все здоровы. Мы готовы играть. Те ребята, которые есть у нас в составе, все выздоровели и готовы показать свою лучшую игру.

— Достаточно ли двух-трёх дней паузы для того, чтобы психологически перестроиться на плей-офф?

— Я думаю, достаточно, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».