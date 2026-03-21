Александр Овечкин рассказал, кто из хоккеистов НХЛ его впечатляет

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в разговоре с бывшим форвардом клубов КХЛ и НХЛ Никитой Филатовым и экс-форвардом сборной России по футболу Андреем Аршавиным назвал самых впечатляющих хоккеистов Национальной хоккейной лиги.

Филатов: Мы спрашиваем у русских ребят трёх лучших нападающих, трёх лучших защитников. Не обязательно лучших, кто именно на тебя производит впечатление?

Овечкин: Нападающие: Маккиннон, Макдэвид и Капризов.

Филатов: В двух словах о них.

Овечкин: Ну, сейчас они реально топы.

Филатов: Почему Кучерова нет здесь? У всех ребят был Кучеров.

Овечкин: Кучеров тоже гений, стоит на одном уровне с Маккинноном и Макдэвидом. По технике, катанию и IQ.

Аршавин: Три защитника.

Овечкин: Защитники. Макар – первый. Ты хочешь за всё время или только сейчас?

Филатов: Наверное, кто сейчас.

Овечкин: Макар, [Лэйн] Хатсон и [Куинн] Хьюз.

Аршавин: Тебе атакующие защитники больше нравятся или оборонительные?

Овечкин: Атакующие, конечно. Который может отдать пас, может взять на себя, не боится делать какое-то движение, — сказали спортсмены в шоу на YouTube-канале FONBET.