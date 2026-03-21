Исаков — о «Торпедо» в плей-офф: надо, чтобы градус внутри кипел, как в скороварке

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков рассказал о подготовке команды к плей-офф КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина — 2026 нижегородский клуб встретится с череповецкой «Северсталью».

– Самое главное в плей-офф – чтобы каждый игрок вышел и сделал то, что он умеет. Все серии плей-офф друг на друга не похожи – это отдельная история. Думаю, что в первую очередь в нашей серии будет рассудительный хоккей. Очень важно хорошо сыграть первый матч.

По ходу серии постараемся чем-то удивить друг друга. С нашей стороны самое важное – не давать сопернику шансов своими ошибками, максимально их убрать. Должен сохраниться баланс: мы должны сохранить свой стиль, но, если понадобится, быть готовы подрегулировать некоторые ситуации тактически.

По составу мы открыты для любых решений – всё будет зависеть от каждого дня. Сегодня тренировались в четыре полных звена, так как делаем это регулярно. После основной группы занимаются ребята, которые на данный момент находятся вне этих четырёх звеньев. В плей-офф будем играть в 13 нападающих и семь защитников.

По определённым моментам: завтра улетаем в Череповец и уже там тренируемся.

– Каким должно быть психологическое напряжение внутри команды в плей-офф?

– Это как в скороварке: надо, чтобы градус внутри кипел, но при этом вовремя открывать крышку, чтобы спускать пар. Так же и в команде – нужно сохранить качественный настрой, но при этом не перегрузить себя ответственностью. Сейчас наша скороварка в хорошем состоянии: крышка чуть приоткрыта, а внутри всё кипит, – приводит слова Исакова сайт КХЛ.