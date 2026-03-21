Глава Татарстана Минниханов встретился с игроками и тренерским штабом «Ак Барса»

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством, тренерским штабом и игроками «Ак Барса» и дал напутствие команде перед плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба. В мероприятии приняли участие президент «Ак Барса» Наиль Маганов, директор клуба Мансур Усманов и генеральный менеджер Марат Валиуллин.

«Дорогие игроки, тренеры, персонал клуба. Приветствую вас в преддверии плей-офф. «Ак Барс» – наша гордость, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, символ наших спортивных достижений. Хоккей в республике имеет особый статус – это не просто спорт, а важная часть нашей культуры и традиций. Хоккей в Татарстане очень ярко продемонстрирован, главная здесь – команда «Ак Барс». Хотел бы вас поблагодарить за вашу игру, вы вышли в плей-офф – огромное спасибо.

Это огромный труд руководства, администрации клуба, тренерского штаба и игроков. Каждый горит желанием победить в плей-офф, будет битва, всё начинается с нуля. Помните, что мы с вами — команда «Ак Барс» – наша команда. Удачи вам, здоровья. Я заверяю, что Татарстан будет с вами. Будем вместе с вами радоваться победам и вместе будем переживать боль поражений. Мы – едины. Команда у нас сильная, сплочённая. Когда вы настраиваетесь – можете снести любую команду на своём пути. Только вперёд!» — сказал Минниханов.

«Поздравляю всех с началом плей-офф, мы ждали этого момента. Позади регулярный чемпионат, и он нас закалил, мы все прошли через большие сложности этого сезона. Мы верили в вас, а вы доказали, что это было верным решением. Вместе мы стали сильнее и знаем, что команда может обыграть любого соперника.

Всегда нужно помнить, что за вами стоит вся Республика Татарстан, доверие сотен тысяч болельщиков. Играйте с душой, мастерством и успех будет на вашей стороне. Мы же будем вас поддерживать, в добрый путь!» — заявил Маганов.

«Понимаем, что на первом месте стоит коллектив, концентрация, выполнение игрового задания и ответственность в каждом эпизоде. Мы выстраивали подготовку таким образом, чтобы в этих компонентах было преимущество. Понимаем, какое количество болельщиков за нас переживает. Приложим все усилия, чтобы их порадовать», — сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.