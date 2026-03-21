Маклауд лучший по проценту выигранных вбрасываний в КХЛ, Семёнов и Кадейкин — в топ-5

Нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд стал лучшим игроком КХЛ по проценту выигранных вбрасываний по итогам регулярного чемпионата-2025/2026. Канадец выиграл 65,1% единоборств. В пятёрку лучших вошли двое россиян – Кирилл Семёнов (60,2) и Александр Кадейкин (59,6).

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Майкл Маклауд («Авангард») – 65,1%.
2. Люк Джонсон («Металлург») – 60,7.
3. Кирилл Семёнов («Ак Барс») — 60,2.
4. Байрон Фрейз («Локомотив») – 59,8.
5. Александр Кадейкин («Трактор») – 59,6.
6. Андрей Шестаков («Барыс») – 59,5.
7. Георгий Иванов («Локомотив») – 58,7.
8. Владимир Ткачёв («Торпедо») – 58,2.
9. Максим Шалунов («Локомотив») – 57,2.
10. Михаил Воробьёв (СКА) – 57.

Учитывались игроки с минимум 500 вбрасываний за сезон.

