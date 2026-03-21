Канадский защитник ЦСКА Холлоуэлл рассказал, почему решил продолжить карьеру в России

Канадский защитник ЦСКА Мак Холлоуэлл объяснил, почему решил продолжить карьеру в России, и рассказал о своём переходе в армейский клуб.

— Ты успешно играл несколько сезонов в АХЛ. Почему принял решение продолжить карьеру в России?

— Я всю жизнь играл в Северной Америке, но знал, что когда-нибудь попробую себя за границей. АХЛ – молодая лига, и, когда ты становишься старше, сложнее получать много игрового времени. Поэтому я решил, что мне необходимо перейти на следующий уровень, и это лучший вариант для продолжения карьеры.

— Ты сначала подписал контракт с «Локомотивом», но за команду сыграть не успел, перешёл в «Ладу». Сложно ли было из-за такой необычной ситуации?

— Да. Это не то, чего ты ждёшь перед началом сезона – уехать до того, как сыграешь за новый клуб хотя бы один матч. Неприятный сюрприз. Но я считаю, что хорошо справился с этой ситуацией. Что было, то было, теперь я играю за ЦСКА и рад быть здесь.

— Стал ли для тебя неожиданностью обмен из «Лады» в ЦСКА?

— Да, это немного застало меня врасплох, но я был более чем счастлив, что мне представилась такая возможность.

— До перехода в ЦСКА что-то знал о клубе?

— Даже до этого сезона, когда следил за КХЛ, всегда обращал внимание на ЦСКА. Это клуб, который приковывает внимание благодаря своей великой истории.

— Сложно было по ходу сезона привыкнуть к игровой системе ЦСКА?

— Было не так уж трудно, потому что мы хорошо понимаем, чего от нас требует Игорь Валерьевич, мы все следуем системе. Играть гораздо легче, когда все игроки делают одно и то же.

— Многие иностранные игроки и тренеры, когда приезжают в Россию, удивляются тому, что команды здесь играют в очень разный хоккей, непохожи друг на друга. Согласен с этим?

— Да, это точно. В каждом матче тебе нужно приспосабливаться, потому что все соперники очень разные. Это действительно существенный момент. В КХЛ много игроков и тренеров из разных стран, и у каждой команды есть свой собственный стиль, — приводит слова Холлоуэлла пресс-служба ЦСКА.