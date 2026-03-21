«Флорида» отказалась давать Бобровскому контракт по типу Маршана — Фридман

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман поделился подробностями переговоров между «Флоридой Пантерз» и российским вратарём Сергеем Бобровским о новом контракте. Срок действующего договора рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Ходят слухи, что контракт Брэда Маршана (шесть лет, $ 5,25 млн в год) в какой-то момент использовался в качестве сравнительного варианта. Маршан подписал его в 37 лет. Бобровскому тоже 37. «Пантерз» отказались от такого соглашения. Не уверен в том, на каком этапе сейчас переговоры», – приводит слова Фридмана Sportsnet.

В нынешнем сезоне Бобровский провёл 47 матчей, в которых одержал 25 побед при 87,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,00.

