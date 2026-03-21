Овечкин высказался об игре «Вашингтона» в этом сезоне

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в беседе с бывшим форвардом клубов КХЛ и НХЛ Никитой Филатовым и экс-форвардом сборной России по футболу Андреем Аршавиным оценил игру «столичных» в нынешнем сезоне. «Кэпиталз» находятся на 12-м месте в Восточной конференции, набрав 78 очков в 70 матчах.

Аршавин: Год назад «Вашингтон» уверенно играет, первое место занимает в своём дивизионе, а сейчас вроде игроки все те же, а хоккей другой. Почему так бывает?

Овечкин: Во-первых, у нас один из основных игроков – Дюбуа – получил травму. Он пропустил, по-моему, четыре месяца. И на замену должны были играть Лапьер, Сурдиф и Макмайкл. Баланс сломался сразу, пока мы искали какие-то сочетания. Когда ты играешь с одним человеком, то есть чутьё. Когда у тебя другие партнёры – это тяжело. Нужно время, чтобы они поняли, что к чему. Не было чутья.

Филатов: Окей, Дюбуа важная часть, второй центр команды, но точно не единственная причина падения из топа в команду, которая борется за выход в плей-офф. Может, какие-то ещё факторы?

Овечкин: Везение. Если посмотреть на статистику, которую сейчас мы показываем, и посмотреть на статистику за прошлый год, мы забивали намного больше, чем сейчас. Если посмотреть на последние четыре игры, мы по два гола забиваем, по две шайбы за игру.

Филатов: Ну и большинство тоже. Причём не только по реализации, но и по содержанию. Иногда в зону не получается…

Овечкин: В конце стоит большинство. Есть определённые моменты – это не секрет, что в этом компоненте мы отстаём.

Аршавин: А ты веришь, что вы ещё способны побороться за выход в плей-офф?

Овечкин: Ты же знаешь, что спорт – вещь непредсказуемая. Ты выиграл три игры, а они проиграли три. Ты сразу поднимаешься наверх, а они остаются на той же позиции. В этой ситуации не надо смотреть на таблицу, надо играть и зарабатывать очки, — сказали спортсмены в шоу на YouTube-канале FONBET.