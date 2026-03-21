Форвард «Шанхайских Драконов» Меркли: это впервые в КХЛ, когда я не попал в плей-офф

Нападающий «Шанхайских Драконов» Ник Меркли оценил свою личную статистику в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Форвард установил новый рекорд клуба по голам за один регулярный чемпионат.

«Статистически, это очень хороший сезон для меня с рекордом клуба по голам. Но это впервые в КХЛ, когда я не попал в плей-офф. А это самое главное, чего хотелось достигнуть. Плохо, что сезон закончился так рано», — приводит слова Меркли Metaratings.

В нынешнем сезоне хоккеист забросил 24 шайбы в составе «Шанхайских Драконов» и установил новый снайперский рекорд клуба, побив достижение Девина Броссо. Меркли первый год выступает в составе китайской команды. Ранее в КХЛ Ник играл за минское «Динамо» и «Автомобилист».